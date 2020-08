Migranti fuggono dal centro accoglienza a Valderice (Di lunedì 17 agosto 2020) 24 Migranti sono fuggiti ieri dal centro accoglienza Villa Sant’Andrea in via Toti a Valderice, le ricerche sono scatatte immediatamente e grazie alle ricerche di carabinieri e polizia 2 Migranti sono stati trovati, mentre 3 sarebbero stati avvistati qualche ore fa a Napola. Continuano le ricerche per gli altri. Pare che per tentare la fuga,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

