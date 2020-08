Matilde Brandi: “Sono una milf con la testa da 14enne” (Di lunedì 17 agosto 2020) Matilde Brandi presenta le sue due bellissime figlie 14enni, due gemelle. Sofia e Aurora, le figlie avute dal compagno Marco Costantini, somigliano moltissimo alla mamma e il loro arrivo le ha cambiato la vita. Le figlie e la carriera “Per le mie figlie ho detto no alla carriera“, racconta Matilde Brandi in una intervista a Chi. “Sono una milf con la testa da 14enne“, spiega ancora sottolineando di sentirsi sempre giovane. Alla televisione ha preferito le figlie: “Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme“, ha raccontato. E ora che sono grandi? Ci sono dei ... Leggi su thesocialpost

GossipItalia3 : Matilde Brandi a briglia sciolta: si definisce una milf su Instagram #gossipitalianews - StraNotizie : Le gemelle di Matilde Brandi conquistano il web - zazoomblog : Matilde Brandi ecco la decisione di dire addio a tutto - #Matilde #Brandi #decisione #addio - clikservernet : Matilde Brandi: “Sono una milf con la testa da 14enne” - Noovyis : (Matilde Brandi: “Sono una milf con la testa da 14enne”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi Matilde Brandi presenta le figlie gemelle (bellissime come lei): “Per loro rinunciato alla carriera” Today.it Matilde Brandi: “Sono una milf con la testa da 14enne”

Matilde Brandi presenta le sue due bellissime figlie 14enni, due gemelle. Sofia e Aurora, le figlie avute dal compagno Marco Costantini, somigliano moltissimo alla mamma e il loro arrivo le ha cambiat ...

Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei nuovi concorrenti

Sono stati svelati i presunti nomi dei concorrenti al Grande Fratello Vip 2020. Il reality più seguito della tv italiana andrà in onda da 14 settembre 2020, in prima serata. Per il secondo anno consec ...

Matilde Brandi presenta le sue due bellissime figlie 14enni, due gemelle. Sofia e Aurora, le figlie avute dal compagno Marco Costantini, somigliano moltissimo alla mamma e il loro arrivo le ha cambiat ...Sono stati svelati i presunti nomi dei concorrenti al Grande Fratello Vip 2020. Il reality più seguito della tv italiana andrà in onda da 14 settembre 2020, in prima serata. Per il secondo anno consec ...