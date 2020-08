Mamma di Damante mette un punto al gossip: “Tra me e la piccola Giulia va tutto bene” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo le indiscrezioni di Very Inutil People e Vanity Fair, la Mamma di Andrea Damante rompe il silenzio e svela di non entrarci nulla nella rottura tra il figlio e Giulia De Lellis, in crisi già da alcune settimane. La Mamma di Andrea Damante interviene sul gossip: “Tra me e la piccola Giulia va tutto... L'articolo Mamma di Damante mette un punto al gossip: “Tra me e la piccola Giulia va tutto bene” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

