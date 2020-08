L’Inter è in finale di Europa League (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha battuto 5-0 lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Düsseldorf e venerdì a Colonia si giocherà la coppa contro il Siviglia Leggi su ilpost

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - pisto_gol : Int-Shk 5:0 Trascinata dai gol di Lautaro e Lukaku -2 a testa con un ottimo Barella-assist e continuità-e una difes… - Eurosport_IT : INTER IN FINALEEE! ??????? Lautaro la apre, Lukaku la chiude e in rete anche D’Ambrosio: l’Inter do-mi-na e va in fin… - BardellaAndrea : RT @lukakismo9: L’ INTER È IN FINALE RAGAZZI STRINGIAMOCI FORTE E VOGLIAMOCI BENE E JUVE MERDA - deeplydrunken : RT @FBiasin: Da domani si ragiona sulla finale. Che è fondamentale. Ma si può già dire qualcosa. Questo gruppo funziona. Ed è merito dei g… -

