Juve, guai per Arthur: positivo all'alcol test dopo un incidente in Catalogna con la Ferrari (Di lunedì 17 agosto 2020) Altro guaio per Arthur. Secondo quanto riporta il 'Diari di Girona', Il centrocampista brasiliano, che sta per cominciare la sua avventura nella Juve, è rimasto coinvolto la scorsa notte in un ... Leggi su leggo

PeppeCutropia : A Torino questo non sarebbe mai successo ???????????? - leggoit : Juve, guai per Arthur: positivo all'alcol test dopo un incidente in Catalogna con la Ferrari - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, altri guai per #Arthur: positivo all'alcol test dopo incidente, scatta la denuncia penale - Redblack100x100 : RT @cmdotcom: #Juve, altri guai per #Arthur: positivo all'alcol test dopo incidente, scatta la denuncia penale - MohDYousiF89 : RT @cmdotcom: #Juve, altri guai per #Arthur: positivo all'alcol test dopo incidente, scatta la denuncia penale -