Inter-Shakhtar Donetsk: dove vederla in tv e probabili formazioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la vittoria del Siviglia contro il Manchester United, partita che ha proiettato la squadra spagnola, ormai una habitué di questa competizione, verso la finalissima, la seconda semifinale è Inter-Shakhtar Donetsk: la squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte dovrà vedersela contro gli ucraini che hanno battuto 4 a 1 gli svizzeri del Basilea nei quarti.Segui Termometro Politico su Google News Inter-Shakhtar Donetsk: dove vederla in tv dove vedere la partita Inter-Shakhtar Donetsk in tv? Si potrà vedere in chiaro o bisognerà per forza avere un abbonamento per vedere la partita in diretta tv? La semifinale tra Inter e ... Leggi su termometropolitico

