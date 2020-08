Inter-Shakhtar, Bastoni: “Non mi aspettavo di giocare così tante partite” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non mi aspettavo di giocare trenta partite in stagione. Stiamo lavorando tanto sull’aspetto difensivo. Dobbiamo migliorare. Ma quando scendo in campo mi diverto, non sento la pressione e sono tranquillo”. Lo ha dichiarato Alessandro Bastoni nel post partita della semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. La formazione di Conte si è imposta col risultato di 5-0 e ha conquistato l’accesso alla finale. Leggi su sportface

