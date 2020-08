Impronta ecologica in calo per lockdown (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal 29 luglio al 22 agosto. L'Earth Overshoot Day, il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra, ha subito un arretramento di 24 giorni. Un ripiegamento mai registrato con tale intensità (il dato migliore è di 8 giorni e risale al 1981) dal 1971, anno dal quale il Global Footprint Network ha messo a punto l'indicatore che valuta il consumo umano di risorse naturali. Di fatto, nel 2020 l'umanità ha impiegato 234 giorni, anziché 210, per esaurire il patrimonio naturale che la Terra è in grado di (...) - Ambiente / No logo, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

