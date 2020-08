Il Giappone si unisce alla corsa per l’Asia centrale (Di lunedì 17 agosto 2020) La costruzione di un’egemonia integrale e duratura nell’Asia centrale, il cuore del mondo turcico, è un’impresa in cui è riuscito soltanto un impero nella storia: quello russo. Il sistema di potere russocentrico è, però, crollato all’indomani dell’implosione dell’Unione Sovietica, un evento che per gli –stan ha sancito un ritorno al passato, al Grande Gioco. Nel … Il Giappone si unisce alla corsa per l’Asia centrale InsideOver. Leggi su it.insideover

