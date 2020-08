Il crollo di Salvini nei sondaggi (Di lunedì 17 agosto 2020) Matteo Salvini crolla nei sondaggi mentre l’astro nascente Luca Zaia lo oscura nell’elettorato. Ilvo Diamanti su Repubblica oggi mostra i numeri di Demos & PI che segnalano un calo significativo dei consensi “elettorali” per la Lega e “personali” per Salvini. Rispetto a luglio 2019, infatti, la “stima elettorale” della Lega è calata sensibilmente. Dal 34-35%, di un anno fa, è scesa al 29% a marzo 2020 e ancor più in seguito. Fino ad attestarsi intorno al 25-26%, negli ultimi mesi. Una parabola che si riproduce nell’indice di popolarità del suo Capo. La fiducia verso Salvini, infatti, dopo aver superato il 50% un anno fa, in seguito ha ripiegato fino a scendere, negli ultimi mesi, sotto il 40%: Le ragioni di questo declino sono ... Leggi su nextquotidiano

La Lega di Matteo Salvini passa dal 25,5% al 24,6% in due settimane. Quasi un punto perso secondo i sondaggi della supermedia di Youtrend del 6 agosto. Il Pd di Zingaretti si avvicina senza far nulla: ...

Pensioni, crollo Quota 100 e Recovery Fund: lo scambio Italia-Europa

Come tutti sanno, Quota 100 è una misura fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante l’esperienza di Governo con i pentastellati, paladini invece del Reddito di Cittadinanza. Due in ...

La Lega di Matteo Salvini passa dal 25,5% al 24,6% in due settimane. Quasi un punto perso secondo i sondaggi della supermedia di Youtrend del 6 agosto. Il Pd di Zingaretti si avvicina senza far nulla:

Come tutti sanno, Quota 100 è una misura fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini durante l'esperienza di Governo con i pentastellati, paladini invece del Reddito di Cittadinanza.