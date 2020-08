Idrogeno, il gas più diffuso nell'universo che useremo come carburante per gli aerei (Di lunedì 17 agosto 2020) Si parla sempre più spesso di Idrogeno come fonte di energia del prossimo futuro, ed anche se ci pare qualcosa di ancora lontano è invece tempo di considerare questo gas, il più abbondante nell'universo, come qualcosa di utilizzabile già oggi, sebbene scienziati e tecnici siano impegnati per produrlo con energie rinnovabili, conservarlo apportando meno energia possibile e per ridurre i costi della distribuzione. Se facciamo ancora fatica a pensare all'automobile elettrica nell'uso quotidiano, poiché si tratta di mezzi dall'autonomia limitata e per i quali serve una stazione di ricarica, bisogna invece sapere che produttori del calibro di Toyota, Honda e Hyundai stanno già sperimentando veicoli a ... Leggi su panorama

