Ibrahimovic chiede, il Milan riflette: da sciogliere il nodo ingaggio (Di lunedì 17 agosto 2020) Come riporta La Gazzetta dello Sport , la richiesta di Ibrahimovic per il rinnovo contrattuale sarebbe di 7,5 milioni netti. I rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 5 . Il nodo è da sciogliere, ... Leggi su zon

Sport_Mediaset : #Milan, rinnovo #Ibrahimovic: #Raiola chiede 15 milioni lordi a stagione. #SportMediaset - TuttoMercatoWeb : Milan-Ibrahimovic, la distanza in numeri: offerta di 5 mln più bonus, lo svedese ne chiede 7,5 - Gobba_84 : RT @JuventusJay: Se Ibrahimovic chiede 7,5 milioni, tu gli dai 7,5 milioni, punto. Ne prende 7,5 quel bidone di Lukaku. Eddai su... - JuventusJay : Se Ibrahimovic chiede 7,5 milioni, tu gli dai 7,5 milioni, punto. Ne prende 7,5 quel bidone di Lukaku. Eddai su... - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Ibra-Milan, sarà la settimana del rinnovo ?? Si parte da una richiesta di 7,5 milioni ?? #Calciomercato | #Ibrahimovic |… -