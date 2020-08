Furti e rapine in discoteca, denunciata banda di giovanissimi (Di lunedì 17 agosto 2020) Scatenano maxi rissa a Santa Margherita, giovani nei guai tra arresti e denunce 8 August 2020 Santa Margherita, pugni e calci in discoteca: denunciato 29enne romano 17 August 2020 Si mescolavano ai ... Leggi su genovatoday

GRETA1SGARBO : RT @genovatoday: Furti e rapine in discoteca, denunciata banda di giovanissimi - genovatoday : Furti e rapine in discoteca, denunciata banda di giovanissimi - Giulio29375125 : RT @Gian2360: @51inif Calano furti e rapine, forse perchè molti non denunciano più visto che tanto serve a poco, se non a perdere tempo. I… - Gian2360 : @51inif Calano furti e rapine, forse perchè molti non denunciano più visto che tanto serve a poco, se non a perder… - CyberSecHub0 : RT @GActionGroup: #Cybersecurity, le pillole di ?? ???????????? ?????????? assolutamente da non perdere nel periodo estivo, durante la tua vacanza. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Furti rapine A Roma furti e rapine in casa con la tecnica dei «finti poliziotti» Corriere Roma Il lockdown ha portato a un calo negli omicidi

Stare rinchiusi in casa per settimane è stato duro per tutti noi: del resto nessuno di noi aveva mai vissuto un lockdown e, onestamente, mai ce lo saremmo immaginato. Ma purtroppo il coronavirus ha sc ...

La Polizia di Stato vigila su treni e stazioni

3.505 persone identificate, 2 persone arrestate, 20 denunciate in stato di libertà, 11 soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa, 3 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispetti ...

Stare rinchiusi in casa per settimane è stato duro per tutti noi: del resto nessuno di noi aveva mai vissuto un lockdown e, onestamente, mai ce lo saremmo immaginato. Ma purtroppo il coronavirus ha sc ...3.505 persone identificate, 2 persone arrestate, 20 denunciate in stato di libertà, 11 soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa, 3 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispetti ...