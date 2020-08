Fiuggi, 23enne ghanese beccato con la marijuana in tasca: denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella mattinata di ieri a Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria sito presso ex Hotel Daniel’s ove sono alloggiati i rifugiati politici provenienti da Lampedusa, hanno denunciato un 23enne ghanese residente a Frosinone per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”. Il giovane in servizio presso il CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) Fiuggino è stato notato dai militari operanti in atteggiamento sospetto, all’esterno della struttura cosicchè questi ultimi hanno proceduto alla perquisizione personale che gli ha consentito di rinvenire, all’interno di una tasca dei pantaloni,1,7 grammi di marijuana. Il giovane, inoltre, nel tentativo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

curioso_molto : RT @claudio_2022: 23enne Ghanese ospite del centro di accoglienza straordinaria presso l'ex Hotel Daniel's a Fiuggi pizzicato con la mariju… - claudio_2022 : 23enne Ghanese ospite del centro di accoglienza straordinaria presso l'ex Hotel Daniel's a Fiuggi pizzicato con la… - CorriereCitta : Fiuggi, 23enne ghanese beccato con la marijuana in tasca: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Fiuggi 23enne Fiuggi, 23enne ghanese beccato con la marijuana in tasca: denunciato Il Corriere della Città Fiuggi (FR), resistenza a pubblico ufficiale: denunciato 23enne ghanese

Nella mattinata di ieri in Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria sito presso ex Hotel Daniel’s ove sono alloggiat ...

Controlli all'ex Hotel Daniel's, ghanese denunciato. Con sé aveva anche la marijuana

A Fiuggi, ieri mattina, i carabinieri della Stazione, impegnati in un servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria all'ex Hotel Daniel’s, dove sono alloggiati i rifugiati politi ...

Nella mattinata di ieri in Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria sito presso ex Hotel Daniel’s ove sono alloggiat ...A Fiuggi, ieri mattina, i carabinieri della Stazione, impegnati in un servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria all'ex Hotel Daniel’s, dove sono alloggiati i rifugiati politi ...