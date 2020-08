Facebook contro le commissioni troppo alte di Apple (Di lunedì 17 agosto 2020) In seguito alla vicenda che ha coinvolto Fortnite ed i colossi Apple e Google, comportando la rimozione del popolare gioco dagli store, anche il re dei social ovvero Facebook ha “espresso la sua opinione” lanciando una frecciatina rivolta proprio alla casa della Mela. SlashGear ha infatti riportato quanto scritto sul blog ufficiale della società di Zuckerberg sulle commissioni reputate troppo alte. Infatti, anche il social network avrebbe chiesto una riduzione delle commissioni legate alla pubblicazione su App Store, che attualmente sono fissate al 30%. Facebook avrebbe anche chiesto l’autorizzazione all’utilizzo di Facebook Pay, ma come successo analogamente per Fortnite, anche in questo caso le richieste sono state ... Leggi su quotidianpost

