ENPAM, in automatico i mille euro statali di maggio (Di lunedì 17 agosto 2020) L’ENPAM pagherà nei prossimi giorni ai medici e agli odontoiatri gli indennizzi statali relativi al mese di maggio. A stabilire l’importo dell’indennizzo, 1.000 euro, è stato il Decreto Agosto. Le somme, che la Fondazione anticiperà con proprie risorse, arriveranno in automatico a coloro che avevano già chiesto i 600 euro a marzo o ad aprile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

