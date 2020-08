Dj Linus: «Ma quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi? Solo gli imbecilli…» (Di lunedì 17 agosto 2020) «E così, quando peraltro non conta quasi più niente, le discoteche torneranno a restare chiuse». Con un lungo post sul suo profilo Instagram Dj Linus, dj e direttore di RadioDeejay interviene sulla decisione del governo di chiudere le discoteche in tutta Italia. «Ho dovuto mordermi la lingua in queste settimane per evitare di infilarmi in polemiche di cui proprio faccio volentieri a meno. Ma adesso che è stata presa la decisione posso chiedermi… ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e non avere assembramenti?!?». Dj Linus: «Si va nei locali per stare insieme» «I gestori delle discoteche – scrive Dj Linus – non sono ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : 'Ma quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi?'. Il commento di Linus alla decisione del Governo - Adnkronos : #Linus: 'Quando avete riaperto #discoteche eravate ubriachi?' - tusciaweb : Discoteche, la rabbia di Linus: “Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi?” Milano - 'E così, da oggi, quand… - 4buttati : RT @HuffPostItalia: 'Ma quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi?'. Il commento di Linus alla decisione del Governo https://t.c… - AttilaAzureRive : RT @HuffPostItalia: 'Ma quando avete riaperto le discoteche eravate ubriachi?'. Il commento di Linus alla decisione del Governo https://t.c… -