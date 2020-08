Divieto di licenziamenti, come capire quando un’azienda non è più soggetta alla moratoria (Di lunedì 17 agosto 2020) In principio sarebbe dovuto durare 60 giorni, poi sono diventati cinque mesi (fino al 17 agosto) e ora può arrivare, in alcuni casi, fino alla fine dell’anno: il Divieto di licenziamento (la norma che preclude i licenziamenti economici, individuali e collettivi) è una misura molto discussa e discutibile che mostra un’indubbia resistenza e longevità. Con l’entrata in vigore del Decreto Agosto (DL 104 del 14 agosto 2020) la regola viene prorogata fino alla fine dell’anno, ma non per tutti: sono previste diverse eccezioni e percorsi alternativi, che consentono di anticipare la scadenza. Blocco dei licenziamenti, come funziona nei vari Paesi dell’Unione europea Nessun Divieto Ci sono alcune aziende che possono ... Leggi su open.online

