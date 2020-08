Discoteche, ricorso al Tar del Lazio per la riapertura (Di lunedì 17 agosto 2020) Per quest'estate non si balla più. Ieri è arrivato lo stop alle Discoteche dal Governo, chiuse in tutta Italia visto l'attuale andamento dei contagi da Coronavirus . Ma la decisione non ha convinto ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Chiusura discoteche, sindacato dei gestori annuncia ricorso al Tar #coronavirusitalia - CorriereCitta : Coronavirus, chiusura locali e discoteche: il Silb Fipe presenterà ricorso urgente al Tar del Lazio - morganalafatica : RT @Yi_Benevolence: #discoteche: gestori decidono ricorso al TAR. #rainews24 - Thepissedcat : RT @Yi_Benevolence: #discoteche: gestori decidono ricorso al TAR. #rainews24 - robdeangeliss : Discoteche chiuse, i gestori vanno al Tar: «Ricorso contro l'ordinanza che ferma il ballo» -