Discoteche Chiuse e Mascherine Obbligatorie, La Mossa del Governo per Fermare i Contagi e Riaprire Le Scuole (Di lunedì 17 agosto 2020) Stop alle Discoteche, revocata la delega alla regione: questa l’azione degli ultimi giorni del Governo. Alle attività sarà previsto un compenso come sostegno. L’esecutivo ha convinto le Regioni ad adeguarsi al Dpcm del 7 agosto scorso, in base al quale “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e Discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. Il motivo di questa decisione deriva dall’aumento dei casi di covid in tutta Italia che fanno presagire alla seconda ondata, ipotizzata da tempo dagli esperti. Con molta probabilità, l’aumento dei casi proviene appunto dall’affollamento delle Discoteche. Non solo: a preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, ... Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : Paolo Becchi: 'Discoteche chiuse? Prossimo passo ad inizio settembre con il divieto di fare campagna elettorale nel… - Pinucciosono : Chiuse #discoteche il 16 agosto. Prossima mossa evitare il cenone di capodanno il 2 gennaio - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - arcanodavvero : RT @taffoofficial: Ora che le #discoteche sono chiuse possiamo sempre organizzarci per conto nostro. Voi pensate alla musica, le casse le m… - tomtweet3 : RT @zakaflocka: Le discoteche andavano chiuse già solo per come ballate -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche Chiuse Discoteche chiuse, il gestore: «Fermano soltanto noi ma nei bar vedo le folle» Il Messaggero Discoteche chiuse, Mallegni (FI): "Scelta del Governo fuori da ogni realtà"

“Oltre 5,5 miliardi di euro: è questo il fatturato delle imprese dell’intrattenimento in Italia. In molte località, come ad esempio la Versilia, sono centinaia di migliaia le persone occupate e quelle ...

Rapallo: “Nonostante il Covid la movida invade via Avenaggi”

Mentre a livello nazionale il ministro Speranza ha deciso di chiudere le discoteche rischia di sfuggire di mano la situazione di via Avenaggi, a ridosso del Castello dei Sogni di Rapallo. Notte dopo n ...

“Oltre 5,5 miliardi di euro: è questo il fatturato delle imprese dell’intrattenimento in Italia. In molte località, come ad esempio la Versilia, sono centinaia di migliaia le persone occupate e quelle ...Mentre a livello nazionale il ministro Speranza ha deciso di chiudere le discoteche rischia di sfuggire di mano la situazione di via Avenaggi, a ridosso del Castello dei Sogni di Rapallo. Notte dopo n ...