Discoteche, chiuderle è un atto di responsabilità politica. Questa è democrazia (Di lunedì 17 agosto 2020) di Giuseppe Criaco Agli albori della mia carriera universitaria, troppo breve a dire il vero, mi capitò tra le mani un libello del prof. Francesco Galgano. Il titolo era Il rovescio del diritto (Giuffrè Editore). Difatti l’emerito docente amava ripetere ai suoi studenti che tutte le cose che arredano il mondo hanno un diritto ed un rovescio. Ed aggiungeva, raccomandandolo fortemente: “Quando all’esame di una qualunque materia giuridica non conoscete la risposta evitate di rispondere secondo “buonsenso”, sarebbe sicuramente una risposta sbagliata. Perché il rovescio del diritto è proprio il buonsenso”. Concludeva divertito l’indimenticato cattedratico. Illuminando la sconcertata platea universitaria con alcuni piccoli esempi. “Chi rompe paga ed i cocci sono suoi”. Falso! Nulla di più giuridicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Se il distanziamento e le norme minime di tutele non sono ( e non possono essere) rispettate allora le discoteche vanno chiuse. Nessuna giustificazione ludica oppure economica può essere addotta di ...

Il governo ha deciso di chiudere le discoteche in tutta Italia, per evitare un aumento di contagi da Coronavirus, dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco B ...

Se il distanziamento e le norme minime di tutele non sono ( e non possono essere) rispettate allora le discoteche vanno chiuse. Nessuna giustificazione ludica oppure economica può essere addotta di ...Il governo ha deciso di chiudere le discoteche in tutta Italia, per evitare un aumento di contagi da Coronavirus, dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco B ...