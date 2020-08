David Silva ai saluti: «Sarò per tutta la vita tifoso del Manchester City» (Di lunedì 17 agosto 2020) David Silva ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali del Manchester City in cui ha salutato e ringraziato il club David Silva, ormai prossimo ad una nuova esperienza, ha salutato il Manchester City attraverso una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club. Ecco le parole del centrocampista: «Mi sono sentito da subito a casa, mi hanno trattato sempre tutti bene, sia a me che alla mia famiglia. Sarò sempre riconoscente al Manchester. Sarò per tutta la vita tifoso del City, e la stessa cosa vale per la mia famiglia. Quando sono arrivato, non pensavo di rimanere così a lungo. È complicato restare per dieci anni ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - andreaermejo75 : Ciao @Fil_Biafora dietro la non risposta alla Lazio di David Silva potrebbe esserci davvero la Roma? - LazionewsEu : David Silva, il sì alla #Lazio slitta ancora, le concorrenti incrociano le dita #sslazio #forzalazio #lazionews… -