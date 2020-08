Covid: in calo contagi e tamponi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 17 agosto 2020) I dati del ministero della Salute dicono che sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. sono 320 le persone che hanno contratto il virus, 159 in meno rispetto a ... Leggi su tg.la7

