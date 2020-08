Coronavirus, test rapidi a Fiumicino, quarto caso positivo in poche ore: «E’ un giovane proveniente dalla Spagna» (Di lunedì 17 agosto 2020) Individuato presso l’Aeroporto di Fiumicino un quarto caso positivo ai test rapidi. Si tratta di un ragazzo spagnolo proveniente da Barcellona e che viaggiava con destinazione verso la Toscana. Il ragazzo è asintomatico, è stato avviato il contact tracing internazionale ed è stato posto in isolamento. Coronavirus, test rapidi a Fiumicino, quarto caso positivo in poche ore: «E’ un giovane proveniente dalla Spagna» su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - thehill : FDA approves saliva-based coronavirus test - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, primo positivo individuato grazie a test Fiumicino: giovane da Malta - annamariamoscar : Israele sviluppa il test sulla saliva che rivela il coronavirus in meno di un secondo (e al costo di 21 centesimi) - GiancarloGarci6 : RT @Virus1979C: Coronavirus Lombardia, confusione e ritardi per tamponi ai turisti che rientrano: ''Test in 48 ore?… -