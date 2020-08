Caso Lucentis/Avastin, assolte Novartis e Roche (Di lunedì 17 agosto 2020) Caso Lucentis/Avastin, assolte le case farmaceutiche Novartis e Roche. Per i giudici del Tribunale di Roma “il fatto non sussiste” Il Tribunale di Roma ha stabilito l’insussistenza del reato di aggiotaggio nel Caso Lucentis/Avastin, che coinvolge Novartis e Roche, e ha assolto da questa accusa gli amministratori delegati delle due aziende in carica all’epoca dei… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Novartis "accoglie con soddisfazione" il pronunciamento del Tribunale di Roma, che ha stabilito l’insussistenza del reato di aggiotaggio nel caso Lucentis*/Avastin*, che coinvolge la stessa Novartis e ...

