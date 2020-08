Virus, focolaio in casa di cura a Roma: 24 pazienti positivi. Struttura isolata (Di domenica 16 agosto 2020) Un nuovo focolaio nella Capitale. L'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1: si tratta delle Ancelle Francescane del... Leggi su ilmessaggero

I media italiani si stanno nuovamente schiantando sul coronavirus: il rischio di un'ondata di "infodemia" è più che contreto. Risulta problematico capire come, a fronte di un moderato aumento dei cont ...

Un nuovo focolaio nella Capitale. L'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ha Individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1: si tratta delle Ancelle Francescane del Buon Pastore in ...

