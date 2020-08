Traffico Roma del 16-08-2020 ore 13:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buon pomeriggio ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi poco il Traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e con più sostenuto il movimento sulle strade prossime alle località balneari del Litorale Civitavecchia segnalato un incidente tra Cerveteri Ladispoli Santa Severa in direzione di Civitavecchia non ci sono problemi ma opportuno procedere con le dovute attenzioni all’Eur per accertamenti tecnici ricordiamo che via Cesare Frugoni resta chiusa al Traffico si tratta della strada che da viale di Val Fiorita ovvero dalla Stazione EUR Magliana conduce Sulla via Ostiense attenzione quindi alla segnaletica sulla linea B della metropolitana servizio interrotto tra Magliana e Laurentina per lavori nella ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo O… - LinaVadal : RT @romamobilita: A24, code per traffico intenso altezza barriera Roma Est in direzione città - romamobilita : A24, code per traffico intenso altezza barriera Roma Est in direzione città -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Roma Civitavecchia, fuori strada al km 38: feriti marito e moglie

Perde il controllo della vettura familiare e finisce in cunetta, fra il guard rail e il pilone del ponte. Incidente stamani sulla A12, al km 38 in direzione nord per una coppia di romeni 67enni. Neces ...

Ferragosto in Abruzzo, turisti in montagna e nei Parchi. Code sulla A24 e A25

L’Aquila. Traffico intenso questa mattina sulle autostrade interne d’Abruzzo per raggiungere le località di montagna e dei Parchi dove trascorrere il Ferragosto. Sulla A24, a parte la coda di un km tr ...

Perde il controllo della vettura familiare e finisce in cunetta, fra il guard rail e il pilone del ponte. Incidente stamani sulla A12, al km 38 in direzione nord per una coppia di romeni 67enni. Neces ...L’Aquila. Traffico intenso questa mattina sulle autostrade interne d’Abruzzo per raggiungere le località di montagna e dei Parchi dove trascorrere il Ferragosto. Sulla A24, a parte la coda di un km tr ...