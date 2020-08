Tim, i sindaci campani plaudono al cablaggio delle aree bianche (Di domenica 16 agosto 2020) “I sindaci di Ceppaloni (Benevento) e Parete (Caserta) plaudono alla nostra iniziativa di portare la banda ultralarga nelle aree bianche, tra cui i loro comuni”. Così in una nota diffusa dalla Tim. Enzo De Blasio, primo cittadino del comune beneventano, spiega che “Ceppaloni è tra i 2000 comuni italiani raggiunti dalla fibra ottica nel periodo del lockdown. Il servizio che conferma l’impegno di Tim Italia per i piccoli borghi mette a disposizione collegamento internet veloce utile alle attività e ai cittadini contribuendo alla crescita dell’economia locale e della qualità di vita. Un ringraziamento a quanti si sono impegnati per la realizzazione della rete infrastrutturale che riduce il divario digitale che affliggeva il territorio”. “Oggi Tim – ... Leggi su ildenaro

