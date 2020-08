Tensione sopra il Mar Nero: caccia russo affianca aereo italiano (Di domenica 16 agosto 2020) Un aereo da guerra russo ha affiancato un aereo della Marina Militare italiana nei cieli sopra il Mar Nero. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che un aereo da guerra, precisamente un Su-27, ha affiancato un aereo da perlustrazione italiano sopra il Mar Nero. La procedura è partita quando i radar russi hanno rintracciato un aereo che si avvicinava ai confini della Federazione Russa. Il caccia ha quindi ricevuto l’ordine di decollare immediatamente per verificare la situazione. Una volta affiancato l’aereo i russi ne hanno accertato l’identità: si trattava di un ... Leggi su bloglive

Un aereo da guerra russo ha affiancato un aereo della Marina Militare italiana nei cieli sopra il Mar Nero. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che un aereo da guerra, precisamente un Su-27, ...

Tensione nel Mediterraneo orientale per l’esplorazione dei fondali

Cresce la tensione tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale, dove la contesa sulle aree di esplorazione dei fondali per poi sfruttare i ricchi giacimenti di idrocarburi ha visto una collisione ...

Tensione nel Mediterraneo orientale per l'esplorazione dei fondali

Cresce la tensione tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale, dove la contesa sulle aree di esplorazione dei fondali per poi sfruttare i ricchi giacimenti di idrocarburi ha visto una collisione ...