Serie B, le formazioni ufficiali di Frosinone-Spezia (Di domenica 16 agosto 2020) Allo Stirpe va in scena la gara di andata della finale playoff, l'obiettivo è lo stesso per Frosinone e Spezia: andare in Serie A.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1004647" align="alignnone" width="1024" Getty Images, Nesta/captionFrosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Salvi; Dionisi, Novakovich. All. NestaSpezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All. Italiano ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

