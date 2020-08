Regionali, Caldoro: “Il mio slogan è ‘Con serietà’. Basta dannose sceneggiate” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Serve serietà per archiviare una stagione parolaia e pericolosa. Il mio slogan è ‘con serietà’. Bisogna superare gli stereotipi del Sud peggiore, della vecchia politica che compra e corrompe, che approfitta dei bisogni dei cittadini”. Così Stefano Caldoro, candidato Presidente del centrodestra in Campania. “Da una parte – dice – c’è chi fa sceneggiate, insulta i cittadini, vuole chiudere discoteche, ristoranti, bar, negozi, c’è chi vuole chiudere tutto per accentrare nelle proprie mani tutto il potere, mentre il ‘suo’ Governo Pd 5 Stelle non controlla i flussi e aumentano i contagi”. “E invece – rilancia – noi dobbiamo ripartire, con serietà e normalità. Serve ... Leggi su anteprima24

giulianarocci : Campania: Regionali, on. Caldoro 'Mio slogan ‘Con serietà', basta dannose sceneggiate!' - - mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, Caldoro contro tutti: «Basta sceneggiate, serve serietà» - andpellegrino : Regionali: Caldoro, mio slogan è “Con serietà. Basta dannose sceneggiate” - PasqualeVespa : Regionali Campania, candidati di De Mita nella lista di Renzi. Caldoro: “Non si disprezzavano?” -