Puglia, bimbo di 20 mesi cade in piscina e annega a Palagiano (Di domenica 16 agosto 2020) Tragedia in Puglia nella giornata di Ferragosto. Un bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di sabato 15 agosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una villa privata, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto. Leggi su tg24.sky

