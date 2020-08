PlayStation 5 uscirà a novembre? Fortnite e Assassin's Creed Valhalla potrebbero aver svelato la data d'uscita (Di domenica 16 agosto 2020) La data di uscita di PS5 è ancora avvolta nel mistero, così come il suo prezzo di listino, ma ormai è solo questione di tempo prima che queste informazioni finali giungano al grande pubblico. Se non in via ufficiale, almeno grazie a qualche retailer "incauto".Sul sito Epic Games è recentemente comparso il nuovo bundle di Fortnite, Ride bene chi ride ultimo, dedicato a Joker e ai personaggi DC. La particolarità di questo bundle? La descrizione del prodotto riporta: "Il bundle Ride bene chi ride ultimo è disponibile per l'acquisto digitale o fisico e include 1.000 V-buck. L'edizione fisica è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Inoltre, arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation uscirà La conferma di Sony: il nuovo PlayStation VR next-gen è in sviluppo Uagna.it Real Farm - Gold Edition è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Steam

La Gold Edition di Real Farm è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Steam. L'edizione arricchisce il gioco grazie a rifiniture che miglioreranno l'esperienza di gioco per gli agricoltori virtuali. R ...

The Walking Dead: Onslaught, arriva la data d’uscita ufficiale per PC e PlayStation 4

