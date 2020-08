Pechino Express su Sky: addio a Costantino della Gherardesca? (Di domenica 16 agosto 2020) Questo articolo . Chi condurrà la nuova edizione di Pechino Express in onda su Sky? Ecco le indiscrezioni sul nuovo conduttore: addio a Costantino della Gherardesca. Pechino Express si è spostato su Sky, ormai la notizia è ufficiale da tempo: chi sarà il conduttore? Già da qualche tempo circolano voci sul possibile abbandono di Costantino della Gherardesca, che … Leggi su youmovies

Antonel75055407 : @Venditti1976 @fulviomarras2 Non mi fa ricordà Pechino Express... m'avete fatto morì! ?????? - simonasiri : @StefaniaCarini @Sulivi @ilmanifesto @OttoemezzoTW No problem. Facciamo tutto, anche Pechino Express. - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Costantino Della Gherardesca su “Pechino Express” da Sky: 'Direi al 95% di sì' - sarabol1 : @assurdistan @claudiomilani6 @sanspretensions Ah ecco, non seguo tanto i reality, mi piace tantissimo Pechino Express, poi basta - sylvisnt : RT @nonseicomelallo: Actually ancora più accurata era col bacio di Pechino Express,,, sorry ci ho pensato troppo tardi uff -