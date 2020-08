Onward, i doppiatori italiani: "La magia è intorno a noi, va solo riscoperta" (Di domenica 16 agosto 2020) Fabio Volo, Sabrina Ferilli, David Parenzo, Favij e Raul Cremona sono tra le voci italiane del film Pixar "Onward", nelle sale italiane dal 19 agosto dopo una serie di rinvii a causa della pandemia da coronavirus. Gli artisti hanno parlato a Mashable Italia del concetto di magia e della manifestazione dei sentimenti tra amici o parenti maschi. (Intervista di Corinna Spirito) Leggi l'articolo Leggi su it.mashable

Si parla "di sostegno reciproco, di persone che nella nostra vita hanno fatto di tutto per aiutarci a diventare quello che siamo oggi, come fratelli, sorelle, un insegnante o i genitori. Questo film è ...ROMA - Si parla "di sostegno reciproco, di persone che nella nostra vita hanno fatto di tutto per aiutarci a diventare quello che siamo oggi, come fratelli, sorelle, un insegnante o i genitori. Questo ...