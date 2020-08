MotoGP Austria: Dovizioso vince e riapre i giochi; 5° Rossi (Di domenica 16 agosto 2020) La roccaforte Ducati resta in piedi: Dovizioso conquista il GP di Austria dove la rossa vince da cinque anni di fila, mandando un messaggio. Duplice. Per il mondiale e per il team che, con una melina ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in MotoGP! ?? Incidente incredibile tra Zarco e Morbidelli: piloti ok Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa in #Moto2 ?? Coinvolti Bastianini, Pons, Syahrin e Izdihar: tutti coscienti Il LIVE ?… - vaiadamarti : RT @SereNere_46: Oggi comunque in Austria tra moto2 e motogp ci sono stati un botto di miracolati e questo mi fa paura. - NoticiasVeApp : Dovizioso triunfa en un GP de Austria de MotoGP plagado de incidentes -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Austria MotoGP, GP Austria: Dovizioso torna al successo, Rossi quinto - Sportmediaset Sport Mediaset Dovizioso vince in Austria davanti a Mir e Miller, quinto Rossi

Il pilota Ducati si impone all'indomani dell'addio a fine stagione alla casa di Borgo Panigale. Tremendo incidente tra Zarco e Morbidelli, nessuna frattura per il romano, trattenuto in osservazione Co ...

VIDEO Moto Gp, Valentino Rossi salvo per miracolo. Una moto schizza a pochi centimetri dal pilota marchigiano

Drammatico incidente, che poteva causare una tragedia ma fortunatamente si è risolto senza gravi danni, durante il Gran premio della MotoGp in Austria. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli le moto ...

Il pilota Ducati si impone all'indomani dell'addio a fine stagione alla casa di Borgo Panigale. Tremendo incidente tra Zarco e Morbidelli, nessuna frattura per il romano, trattenuto in osservazione Co ...Drammatico incidente, che poteva causare una tragedia ma fortunatamente si è risolto senza gravi danni, durante il Gran premio della MotoGp in Austria. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli le moto ...