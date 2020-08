Meteo Sardegna, rischio caldo record, anche oltre i 45 gradi (Di domenica 16 agosto 2020) Il Meteo della Sardegna nella settimana che inizia sarà caratterizzata dal caldo. Già oggi le temperature potrebbero raggiungere valori superiori ai 35° centigradi interne, quindi niente di eccezionale, per poi scendere nel corso dei primi giorni della settimana. Ma è sul finire della settimana che puntiamo la nostra attenzione, in quanto potrebbe giungere una massa d’aria rovente proveniente dal Nord Africa, che potrebbe innalzare sensibilmente i termometri su valori decisamente insoliti. La possibilità che l’evento Meteo avvenga appare abbastanza elevato, in quanto è stato previsto ripetutamente dai modelli matematici di previsione. Tuttavia, essendo una situazione particolarmente estrema, sarà necessario attendere ... Leggi su meteogiornale

