James Rodriguez si sfoga: «Stagione deludente, è frustrante non giocare» (Di domenica 16 agosto 2020) James Rodriguez si è sfogato dopo l’ennesima Stagione deludente e avara di gol e gloria: ecco il messaggio del colombiano James Rodriguez si è messo alle spalle una Stagione a dir poco deludente con la maglia del Real Madrid. Appena 728 minuti in 14 partite (la media di 52 minuti a partita) ed un solo match disputato nel post lockdown. Il colombiano si è sfogato ai microfoni di Daniel Habif, influencer messicano. NON giocare – «È stata una delle stagioni più deludenti della mia carriera. È frustrante non giocare, so di avere la condizione per scendere in campo sempre. Ma per gli altri non posso ... Leggi su calcionews24

