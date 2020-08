"Ex uomo, ex tutto". Crosetto bombarda a sinistra: "Servilismo d'accatto", ecco chi sta "cercando un posto..." con Pd e M5s | Guarda (Di domenica 16 agosto 2020) Il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto non le manda a dire, e su Twitter annuncia la propria repulsione per Gianrico Carofiglio, l'ex magistrato e parlamentare del centrosinistra oggi apprezzato giallista ma soprattutto prezzemolino tv, con un occhio di riguardo per Lilli Gruber e Otto e mezzo. "Dopo aver letto l'ennesimo tweet impregnato di Servilismo da accatto ho deciso di bloccare un ex politico, ex magistrato, ex uomo, ex tutto. Non so che faccia ora ma cerca un posto, evidentemente...". Crosetto non nomina Carofiglio nel tweet, ma lascia ben intenderlo nei commenti allo stesso. Indagando tra i tweet di Carofiglio, supponiamo che quello andato di traverso a Crosetto sia questo: ... Leggi su liberoquotidiano

Gian_Santovito : RT @Luca_Fantuzzi: Fate un monumento a quest'uomo, che non solo dice tutto, ma lo dice con chiarezza in un minuto e mezzo. - OlivieroAntonel : RT @GuidoCrosetto: Dopo aver letto l’ennesimo tweet impregnato di servilismo da accatto ho deciso di bloccare un ex politico, ex magistrat… - tripleAlovers : RT @italiadeidolori: Tenete in massima considerazione il sacro concetto di 'libertà' della persona perché la frase kinghiana 'la mia liber… - AnnaP1953 : RT @Luca_Fantuzzi: Fate un monumento a quest'uomo, che non solo dice tutto, ma lo dice con chiarezza in un minuto e mezzo. - Paolotoppplayer : @girlOfsumm3r Sara,ho scritto una cosa che io ho riscontrato spesso a cui l’uomo si presta.Era quasi una accusa a n… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo tutto Omicidio a Giugliano, fermato un uomo: tutto è nato da una lite per viabilità NapoliToday Buggerru: lei fa la badante in nero, il compagno prende il reddito di cittadinanza

Le Fiamme Gialle di Iglesias hanno scoperto un uomo, residente a Buggerru, che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. E' stato scoperto a seguito dell’approfondimento delle informazioni a ...

Coronavirus: a Roma 18 nuovi casi, nel Lazio 58 in totale. I dati delle Asl a Ferragosto

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...

Le Fiamme Gialle di Iglesias hanno scoperto un uomo, residente a Buggerru, che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. E' stato scoperto a seguito dell’approfondimento delle informazioni a ...Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...