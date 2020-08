Daniela Martani non vuole indossare la mascherina e sbrocca: arrivano i Carabinieri (VIDEO) (Di domenica 16 agosto 2020) Estate particolarmente complicata quella del 2020. E, come se non bastasse, la gente invece di assecondare le misure di sicurezza, si mette a discuterle. Questo è il caso di Daniela Martani, ex del Grande Fratello che ha dato di matto perché non voleva indossare la mascherina sul traghetto. Daniela Martani non vuole indossare la mascherina:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - ksnt63 : @stanzaselvaggia Ma soprattutto Daniela Martani chi è? ?? - angelo_arcadu : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… - fabiovegarobino : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… - Oli_oleaster : RT @stanzaselvaggia: Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non vuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani Daniela Martani non vuole indossare la mascherina sul traghetto: video TPI Daniela Martani si rifiuta di indossare la mascherina in auto prima di salire a bordo del traghetto

. In coda a Palau per l’isola della Maddalena, in Sardegna, l’ex hostess e partecipante ad alcune trasmissioni telesive, si rifiuta di seguire le indicazioni del personale di bordo. Disagi per gli alt ...

Daniela Martani non vuole indossare la mascherina sul traghetto, equipaggio costretto a chiamare i carabinieri | VIDEO

“Quindi devo indossare la mascherina mentre sto in macchina per darvi il biglietto? Mi faccia vedere il regolamento”. Si apre così il video pubblicato sui social da Daniela Martani, ex hostess di Alit ...

. In coda a Palau per l’isola della Maddalena, in Sardegna, l’ex hostess e partecipante ad alcune trasmissioni telesive, si rifiuta di seguire le indicazioni del personale di bordo. Disagi per gli alt ...“Quindi devo indossare la mascherina mentre sto in macchina per darvi il biglietto? Mi faccia vedere il regolamento”. Si apre così il video pubblicato sui social da Daniela Martani, ex hostess di Alit ...