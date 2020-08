Dal Portogallo: Cavani a un passo dal Benfica (Di domenica 16 agosto 2020) Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa Benfica-Cavani: secondo la stampa portoghese il 33enne attaccante uruguaiano è pronto a dire sì alle lusinghe dei lusitani, firmando un contratto di tre anni. Tanti gli indizi che confermano la trattativa: il saluto social del preparatore atletico del Psg, Christian Gonzales; l’ultima storia dell’attaccante ex Napoli, in cui si accenna ad un “destino vicino”. Per i media portoghesi Cavani sarà in Portogallo già domenica, per poi sostenere ad inizio settimana le visite mediche. In un’intervista ad Espn, il fratello-agente di Cavani ha definito la trattativa “ben avviata, ma non ancora chiusa”. Foto: theworldgame L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

