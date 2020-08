Covid, bimbo di 5 anni ricoverato in terapia intensiva a Padova (Di lunedì 17 agosto 2020) Un bimbo di cinque anni positivo a Covid ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova: è stato necessario intubarlo perché i suoi piccoli polmoni colpiti... Leggi su ilmessaggero

