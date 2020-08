Covid 19, discoteche chiuse in tutta Italia. Mascherine obbligatorie all’aperto dalle 18 (Di domenica 16 agosto 2020) Covid 19: in seguito alle chiusure il governo ha previsto un contributo per i gestori dei locali. In totale saranno distribuiti circa 100 milioni di euro. Da domani in tutta Italia le discoteche saranno chiuse e le Mascherine obbligatorie la sera dalle 18 in poi nei luoghi della movida. Alcuni governatori hanno fatto resistenza chiedendo … Leggi su 2anews

RaiNews : Speranza: 'Non vanificare gli sforzi, Priorità riaprire le scuole a settembre' #discoteche #discotechechiuse - fpugliese_conad : Ma con tutta questa crescita di casi positivi #Covid_19 ma ancora stiamo pensando di tenere aperte le discoteche?… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Il Ministro Patuanelli: 'Il danno alle discoteche c'è ma non abbiamo alternativa' . I gestori dei locali:… - georgepreg : RT @mike_fusco: Chiudere le #discoteche il 16 Agosto per timore del Covid è come organizzarsi per Capodanno il 2 Gennaio. - massi1966 : RT @mike_fusco: Chiudere le #discoteche il 16 Agosto per timore del Covid è come organizzarsi per Capodanno il 2 Gennaio. -