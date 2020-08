Chiusura discoteche, Sileri a TPI: “Si è scelto il principio di massima precauzione” (Di domenica 16 agosto 2020) “Bene la Chiusura delle discoteche in tutta Italia: si è scelto il principio di massima precauzione”. Commenta così a TPI il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri la decisione del governo sullo stop alle attività nei locali presa oggi – domenica 16 agosto – dopo il vertice urgente tra governo e Regioni. “Io sono dell’avviso che i ragazzi – continua Sileri – non devono essere trattati da untori ma responsabilizzati. In questo momento, tuttavia, anche se il numero dei contagi in Italia è più basso degli altri paesi, serve grande attenzione“. A far intervenire il governo sono stati infatti gli oltre 600 contagi di ieri, la crescita costante dei numeri e i giovani ricoverati ... Leggi su tpi

Pinucciosono : Certo che pensare alla chiusura delle discoteche dopo le serate di ferragosto è un modello di prevenzione innovativo - GassmanGassmann : Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto… - repubblica : Discoteche verso la chiusura in tutta Italia. Il governo convoca le Regioni per le 16 [di ALESSANDRA ZINITI] [aggio… - marianna_eg : @MRC_uscITA Incomprensibile chiusura #discoteche. È dittatura. Ormai ho scarsa fiducia nella politica, nella scienz… - BnediktM : RT @GassmanGassmann: Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto!!… -