Cade sulla scogliera a Torre a Mare, anziano soccorso in elicottero (Di domenica 16 agosto 2020) Cade sulla scogliera e per portarlo in salvo intervengono i vigili del fuoco in elicottero. Un anziano di circa 70 anni è stato soccorso in tarda mattinata a Torre a Mare, nella zona di Cala Colombo. ... Leggi su baritoday

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, volto della lotta al Covid durante l'emergenza lombarda, si è ferito alla testa mentre era in vacanza a Lavagna, in provincia di Genova. Lo ha racconta ...

Cade sulla Cima delle Anime e precipita: il sorriso di Giulia si spegne a 29 anni

BOLZANO - Tragedia della montagna nel giorno di ferragosto, in val Passiria. Giulia Tita, 29 anni di Trento, è precipitata per 150 metri mentre stava salendo da Plan a Cima delle anime. La giovane, di ...

