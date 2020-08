Aumentano i contagi in Italia. Al via test per chi rientra dall'estero (Di domenica 16 agosto 2020) Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più colpite. Il governo chiede massima attenzione ai giovani. Oggi riunione con le Regioni per decidere sulla chiusura delle discoteche. A Fiumicino e ... Leggi su tg.la7

SkyTG24 : I contagi da #Covid19 aumentano, l'età media dei positivi diminuisce e i tamponi non vengono fatti negli aeroporti… - Agenzia_Ansa : Aumentano ancora i contagi: 574 in 24 ore, il maggior incremento dal 24 giugno. Tre le vittime #Coronavirus… - RegLombardia : #LNews #coronavirus, aumentano guariti e dimessi (+113) e a #Como e #Lodi non si registrano contagi. Sulla home del… - LuigiF97101292 : RT @GiuseppePalma78: Aumentano i contagi ma i ricoverati in terapia intensiva sono appena 55. E i morti, ieri, erano 6. Oggi 4. Anche se i… - valen_mess_ : RT @jadexhazza: i contagi aumentano e le scuole potrebbero non riaprire, ma le discoteche lasciamole pure aperte tanto mettono la mascherin… -