Youth League, in campo Juventus e Inter: date, orari e dove vederle in diretta tv e streaming (Di sabato 15 agosto 2020) La UEFA Youth League è pronta a ripartire con la formula della Final Eight. A rappresentare l'Italia ci sanno Inter e Juventus: i dettagli Leggi su 90min

JuventusFCYouth : #Under19, ?? alla sfida di @UEFAYouthLeague ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - Jwomenegiovani1 : ?? CONVOCATI JUVENTUS U19 PER LA YOUTH LEAGUE ?? Ecco i convocati per la sfida (domani ore 18 diretta su Mediaset 2… - TUTTOJUVE_COM : Youth League, i convocati per la sfida di Nyon contro il Real Madrid - junews24com : Juve Primavera, Zauli chiama i rinforzi: tre convocati di lusso per il Real Madrid - - LucaFioretti13 : ?? #YouthLeague - #Juventus, resa nota la lista dei convocati per il match di domani contro il Real Madrid: a Nyon… -