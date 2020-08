USA Polonia firmano un accordo di difesa (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che l’accordo sullo schieramento delle truppe avrebbe contribuito a migliorare altri aspetti della cooperazione tra USA e Polonia. Aspetti soprattutto per quanto riguarda gli investimenti e i legami commerciali. USA e Polonia una cooperazione militare per la difesa Il Segretario di Stato USA Mike Pompeo, a sinistra, il … Leggi su periodicodaily

Il Segretario di Stato USA Mike Pompeo, a sinistra, il Presidente della Polonia Andrzej Duda, al centro, e il Ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak dopo la firma dell’accordo di cooperazione ...

Mille soldati statunitensi andranno dalla Germania alla Polonia, Questa è solo una delle conseguenze dell'accordo firmato il 15 agosto tra il presidente polacco Duda e il segretario di Stato americano ...

