Sbarchi in aumento, Salvini: “Fallimento del Governo è nei numeri” (Di sabato 15 agosto 2020) ”15.406 Sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi, contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa: il fallimento di questo Governo è nei numeri, mentre il ministro Lamorgese si vanta di aver controllato più di 20 milioni di italiani durante l’emergenza Covid. Pugno duro con i cittadini, inseguimenti e multe per chi va in spiaggia, balla o fa l’aperitivo, carezze e porti aperti per Ong, trafficanti e clandestini”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Poi ha aggiunto: “Nessun segnale contro le mafie: con la Lega al Governo, a Ferragosto lo Stato si presentava a San Luca in Calabria e a Castel Volturno in Campania. La Lamorgese dice che Milano è sicura: allora perché ha organizzato il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza in ... Leggi su sportface

