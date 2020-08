Rissa in un bar di Barcellona: arrestato il pugile italiano Federico Colombi (Di sabato 15 agosto 2020) E’ finito in manette il pugile italiano Federico Colombi, protagonista di una disavventura a Barcellona, dove si trovava in vacanza. Il 22enne ha infatti dato vita ad una Rissa in un locale dopo essersi rifiutato di pagare alcuni drink che aveva consumato. Il pugile ha quindi preso a pugni due dipendenti del bar – rompendo setto nasale e sopracciglio ad uno – e due agenti in borghese. Solamente dopo l’intervento di svariati poliziotti Colombi è stato bloccato. Leggi su sportface

Etrurianews : MONTALTO DI CASTRO - I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, a seguito di una rissa avvenuta l’11 agost… - tusciaweb : Rissa fuori al bar, denunciati in tre Montalto di Castro - Rissa fuori al bar, tre denunce. - Terzobinarioit : Rissa in un bar a Montalto, uomo in ospedale: i Carabinieri denunciano gli aggressori - UserQuidam : @GrazianoMereu @dale__duro @Nicolametrano Mannò chiaro che uno mica ci vuole andare VERAMENTE, è solo fatto per far… - ducciodesa : @vasilijivanovic E il tutto con Castori allenatore. siamo a livelli clamorosi, voleranno più schiaffi che nella rissa al bar in bomber -